الرئيس تبون يستلم دعوة من نظيره المصري لحضور قمة قادة العالم

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

وحضر اللقاء الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد زغدار وزير الصناعة وعبد الحميد شبيرة سفير الجزائر بجمهورية مصر العربية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “وقد تسلّم الرئيس دعوة كريمة، قَبِلَها، من أخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة قادة العالم في المؤتمر السابع والعشرين، لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ والمعروف كوب 27، التي تنعقد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بشرم الشيخ”.

كما أشاد رئيس الجمهورية ، أثناء اللقاء، بالعلاقات الثنائية، بين الشعبين الشقيقين، معربا عن أمله، في الارتقاء بها إلى مستويات عليا، تشرّف التاريخ المشترك للنضال العربي، وتناسب رغبة قيادتي البلدين وتطلعاتهما، في ظل تحديات دولية جديدة، تقتضي لَمَّ الشمل ببعديه الإقليمي والعربي، تحسبا لما يُعوّل عليه، من مخرجات القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، مطلع نوفمبر المقبل.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري، الوزير الأول، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الصناعة وسعادة سفير الجزائر بالقاهرة، وعن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي، والمتحدث الرسمي، لرئاسة مجلس الوزراء، وسعادة سفير مصر بالجزائر.