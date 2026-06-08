الرئيس تبون يسدي بان كي مون وسام أثير (فيديو)

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، وسام أثير من مصفّ الاستحقاق الوطني.

وجاء هذا التكريم، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، نظير “جهود الأمين العام السابق، لتمكين المنظمة الأممية من الاضطلاع بمهامها، في استتباب الأمن ومحاربة الفقر والهشاشة”.

ويشغل بان كي مون، الذي يزور الجزائر على رأس وفد هام، منصب رئيس الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالي للنموّ الأخضر.

وشغل الدبلوماسي كوري الجنسية، منصب الأمين العام الثامن للأمم المتحدة، ين عامي 2007 و2016. وقبل ذلك عمل بان دبلوماسيا في خارجية بلده كوريا الجنوبية.