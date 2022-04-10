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الجزائر

الرئيس تبون يسدي تعليماته بـ”التكفّل الأمثل” بالحالة الصحية للفنان حزيم

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يسدي تعليماته بـ”التكفّل الأمثل” بالحالة الصحية للفنان حزيم
ح.م
الفنان حزيم يتلقى العلاج في وهران

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات “بالتكفّل الأمثل بالحالة الصحية للفنان القدير محمد حزيم”، بعد إصابته بوعكة صحية، حسب ما ذكره بيان لولاية وهران.

وقد زار والي وهران السعيد سعيود الفنان حزيم بعد نقله لتلقّي العلاج في المستشفى العسكري الجهوي الجامعي لوهران.

ورافق الوالي كلّ من رئيس المجلس الشعبي الولائي وممثلي الأسلاك الأمنية ونواب من البرلمان. إلى جانب مديرة الثقافة.

وصرح الوالي سعيود بأنّه سيتمّ “التكفّل بالحالة الصحية للفنان بصفة استعجالية. كما ستتخذ الإجراءات اللازمة لذلك”.

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