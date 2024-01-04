الرئيس تبون يسدي تعليمات بخصوص تنقل أنصار “الخضر” إلى كوت ديفوار

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات للتكفل بـ50 بالمئة من تكاليف تنقل 2000 مناصر لـ”الخضر” إلى كوت ديفوار.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان له: “رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يسدي تعليمات فورية، للتكفل ب50% من نفقات تنقل 2000 مناصر للمنتخب الوطني إلى كوت ديفوار، لحضور فعاليات كأس إفريقيا للأمم”.

وأضافت “الفاف”: “يود رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي، أن يعرب عن شكره وامتنانه العميق لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على هذه المبادرة الجديرة بالثناء والتي تدل على دعمه الدائم والثابت للمنتخب الوطني ولأنصاره”.