الرئيس تبون يسدي تعليمات لبعثة الجزائر لطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لتفعيل حكم محكمة العدل الدولية

أسدى رئيس الجمهورية تعليمات إلى البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية.

أصدرت وزارة الخارجية بيانا عقب الحكم الصادر اليوم، الجمعة 26 جانفي، عن محكمة العدل الدولية بخصوص القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني على خلفية ما يرتكبه في غزة. وهو الحكم الذي قالت عنه الخارجية أنه “يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي”.

وزارة الخارجية كتبت في بيانها “لاحظت الجزائر باهتمام حكم محكمة العدل الدولية بشأن الطلب المقدم من جنوب أفريقيا فيما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة. ويشهد هذا القرار على دقة مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي كان أول رئيس دولة يدعو إلى إحالة واسعة النطاق إلى الهيئات القضائية الدولية لتعدد الجرائم التي قمعتها المنظمة الدولية الإنسانية، القانون الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.”

الجزائر وعبر بيان الخارجية جددت “تقديرها ودعمها الكبيرين لجنوب أفريقيا لإحالتها إلى محكمة العدل الدولية التي اعترفت للتو بشكل مدو بمزايا نهجها. وتعتبر الجزائر أن حكم محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلا لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة.”

ليضيف البيان “أُحيطت الجزائر علما بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية والتي يتعين على الاحتلال الإسرائيلي أن يرد عليها خلال شهر واحد”.

وفي الأخير يشير البيان أنه “تلقت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة تعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت الإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.”