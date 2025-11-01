الرئيس تبون يسدي 3 أوسمة عسكرية جديدة

بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954

ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يوم السبت بقصر الشعب، مراسم حفل إسداء الأوسمة لعدد من الضباط الألوية والعمداء. في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة.

وأشرف الرئيس تبون في مستهلّ الحفل، رفقة الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنڤريحة ومسؤولين سامين في الدولة، على مراسم إسداء الأوسمة، لمجموعة من المستخدمين العسكريين.

حيث تم إسداء وسام ” القيادة العملياتية” ووسام “مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” ووسام “التميز العلمي” إلى الفريق أول السعيد شنڤريحة ومجموعة من القيادات العسكرية.

وبهذه المناسبة، ألقى الفريق أول شنڤريحة، كلمة عبّر فيها عن “تشكراته وتقديره لرئيس الجمهورية على تفضله بالإشراف على مراسم هذا الحفل”.

كما ذكّر الفريق أول بأن “الأوسمة العسكرية الجديدة، تهدف إلى ترسيخ نظام استحقاق عسكري وطني، يثمن التضحية والاقتدار والكفاءة”.

وجاء في كلمة الفريق أول: