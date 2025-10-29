الرئيس تبون يسلّم كأس الجزائر العسكرية لفريق قيادة الحرس الجمهوري

سلّم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون مساء الأربعاء، كأس الجزائر العسكرية في طبعتها الـ53 لفريق قيادة الحرس الجمهوري.

وفاز فريق قيادة الحرس الجمهوري بالمباراة النهائية على فريق مديرية الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع الوطني بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الرسمي والإضافي للمباراة على نتيجة التعادل.

وقام رئيس الجمهورية بتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، إلى جانب تكريم مجموعة من الرياضيين والمنتخبات الرياضية العسكرية.

وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى مركز تجمّع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية في بن عكنون، الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وقُدِّمت لرئيس الجمهورية، بعد الاستماع إلى النشيد الوطني، التشريفات من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي التي أدت له التحية العسكرية.

وتجمع مباراة نهائي كأس الجزائر العسكرية، بين فريق قيادة الحرس الجمهوري وفريق مديرية الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع الوطني.