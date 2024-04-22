الرئيس تبون يشارك في الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا

احتضن قصر قرطاج في تونس يوم الإثنين، أشغال الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا. بمشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وحلّ الرئيس تبون بتونس، بدعوة من نظيره قيس سعيّد، للمشاركة في الاجتماع المتفق على عقده لتنسيق جهود الدول المغاربية الثلاث، اقتصاديا وأمنيا.

ففي مارس الماضي، اجتماع قادة الدول الثلاث في الجزائر، على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية حينئذ، إن الرؤساء تبون وسعيّد والمنفي اتفقوا في اجتماعهم على “تكثيف الجهود وتوحيدها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية”.

قبل أن يقرر القادة في لقائهم “عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر. بحيث يكون الأول منها في تونس، مباشرة بعد شهر رمضان”، يضيف البيان.