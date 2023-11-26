الرئيس تبون يشدد على مراعاة طرق التسيير الحديثة في فتح رأسمال البنكين العموميين

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد، على أن عملية فتح رأسمال البنكين العموميين، القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، حيث تهدف هذه العملية حسب بيان الرئاسة إلى “إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة”.

“واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي، يعود بالمنفعة على المواطنين من زبائن البنوك”، مشددا على “أن يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل”.

كما أمر رئيس الجمهورية “بإدخال المزيد من التسهيلات، ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية”.

وأكد الرئيس تبون خلال هذا الاجتماع إلى “إرجاء المصادقة على مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية قصد إثرائه، تحضيرا لفتح المجال أمام المتعامل الجزائري في هذا النشاط البنكي”.

بيان اجتماع مجلس الوزراء: