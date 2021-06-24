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الجزائر
بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية

الرئيس تبون يشرع في المشاورات السياسية قبيل تشكيل الحكومة الجديدة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يشرع في المشاورات السياسية قبيل تشكيل الحكومة الجديدة

يشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مشاورات سياسية، قبيل تشكيل الحكومة، مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي الأحرار الفائزين في التشريعيات.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية،”يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بدءا من السبت 26 جوان 2021، في مشاورات سياسية، قبيل تشكيل الحكومة، مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي الأحرار الفائزين في انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني، حسب ترتيب النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري”.

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