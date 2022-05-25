-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يشرع في زيارة إلى إيطاليا

الشروق أونلاين
  • 1364
  • 0
الرئيس تبون يشرع في زيارة إلى إيطاليا

حل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ظهر الأربعاء، بمطار روما الدولي فيوميتشينو، ليوناردو دا فنشي وهذا في إطار زيارة الدولة التي يجريها إلى إيطاليا.

وغادر الرئيس تبون أرض الوطن ظهر الأربعاء، متجّها إلى إيطاليا. في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية صدر الثلاثاء: “بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا السيد سيرجيو ماتاريلا، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم غد، في زيارة دولة، إلى جمهورية إيطاليا تدوم ثلاثة أيام”.

وحسب المصدر ذاته: تكتسي الزيارة أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين.

مقالات ذات صلة
كلّ ما يجب أن تعرفه عن صيغة السكن الترقوي الحرّ LPL

كلّ ما يجب أن تعرفه عن صيغة السكن الترقوي الحرّ LPL

وفاة الإطار السابق بوزارة العدل جبراني عباس

وفاة الإطار السابق بوزارة العدل جبراني عباس

هكذا يتم التعامل مع أوراق إجابات امتحان البكالوريا

هكذا يتم التعامل مع أوراق إجابات امتحان البكالوريا

مباحثات جزائرية روسية للتعاون في الحقل الإعلامي

مباحثات جزائرية روسية للتعاون في الحقل الإعلامي

مجموعة من النصوص التنظيمية للدخول الجامعي المقبل

مجموعة من النصوص التنظيمية للدخول الجامعي المقبل

هذه هي تكلفة وشروط الحج لموسم 2022 بالجزائر

هذه هي تكلفة وشروط الحج لموسم 2022 بالجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد