-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يشرع في زيارة إلى روسيا تدوم 3 أيام
الجزائر

الرئيس تبون يشرع في زيارة إلى روسيا تدوم 3 أيام

الشروق أونلاين
  • 1331
  • 0
الرئيس تبون يشرع في زيارة إلى روسيا تدوم 3 أيام
ح.م

يشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، في زيارة دولة إلى روسيا، تدوم ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

وجاء في بيان للرئاسة “بدعوة من رئيس فيدرالية روسيا، السيد فلاديمير بوتين، يشرع اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا، تدوم ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين”.

وأضاف البيان “وسيشارك السيد رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية”.

مقالات ذات صلة
المؤبد في حق قاتل الطفل عامر بسطيف

المؤبد في حق قاتل الطفل عامر بسطيف

مطالبة الخزينة بـ3200 مليار كتعويضات ضرب من الجنون

مطالبة الخزينة بـ3200 مليار كتعويضات ضرب من الجنون

حرب بالمخزن وفوضى في الجيش!

حرب بالمخزن وفوضى في الجيش!

بريد الجزائر يتيح تحويل 20 مليون من حساب لآخر عبر التطبيق

بريد الجزائر يتيح تحويل 20 مليون من حساب لآخر عبر التطبيق

قرابة 6 آلاف سجينا يجتازون امتحانات البكالوريا  

قرابة 6 آلاف سجينا يجتازون امتحانات البكالوريا  

حرفيون وموظفون يبيعون أضاحي العيد

حرفيون وموظفون يبيعون أضاحي العيد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد