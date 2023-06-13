الرئيس تبون يشرع في زيارة إلى روسيا تدوم 3 أيام

يشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، في زيارة دولة إلى روسيا، تدوم ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

وجاء في بيان للرئاسة “بدعوة من رئيس فيدرالية روسيا، السيد فلاديمير بوتين، يشرع اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا، تدوم ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين”.

وأضاف البيان “وسيشارك السيد رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية”.