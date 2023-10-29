بالفيديو.. الرئيس تبون يشرع في زيارة إلى ولاية الجلفة

شرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجلفة، أين سيعاين ويدشن عدد من المشاريع التنموية.

وحسب بيان للرئاسة، فقد قام الرئيس في أول محطة له بتدشين الخط الحيوي للسكك الحديدية بين بوغزول والجلفة الرابط أيضا بين عدة ولايات.

القطار الذي سيدخل حيز الخدمة بداية من 30 أكتوبر 2023، يربط بين 3 ولايات هي المدية، الجلفة والأغواط عبر 6 محطات.

وسيقوم بعدها الرئيس تبون بإعطاء إشارة انطلاق عملية تشجير نحو 400 الف هكتار كجزء من مشروع إعادة بعث السد الأخضر ليستمع إلى شروحات حول هذه العملية.

أما في المحطة الثالثة من زيارته التفقدية، فسيقوم رئيس الجمهورية بتدشين مركز مكافحة السرطان الذي تم انجازه شهر جويلية الفارط، قبل الأجل الذي كان محددا شهر مارس 2024.

و في ذات الإطار، سيطوف الرئيس تبون بمختلف أقسام هذا المرفق الاستشفائي المتخصص المزود بأحدث التجهيزات الطبية والمرافق الضرورية للتكفل الجيد بالمرضى مع تغطيته لكافة المناطق المجاورة.

وفي قطاع التعليم العالي، ستتزود الولاية بأول كلية متخصصة في الطب، بسعة حوالي 100 مقعد بيداغوجي.

وبعد تدشينه للهيكل الجامعي سيستمع رئيس الجمهورية إلى عروض تخص البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة الولاية وكذا مخططها التنموي. وبذات المناسبة سيعقد الرئيس تبون لقاء مع ممثلي المجتمع المدني سيستمع خلاله إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم وتطلعاتهم بخصوص عديد القطاعات.