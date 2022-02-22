-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يشرع في زيارة عمل إلى الكويت

الشروق أونلاين
  • 786
  • 0
الرئيس تبون يشرع في زيارة عمل إلى الكويت
ح.م

يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، في زيارة عمل إلى الكويت تدوم يومين، حسبما أفاده بيان للرئاسة.

وأوضح البيان أن الزيارة تهدف  إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين.

مقالات ذات صلة
هذه نسبة إصابة الأطفال بكورونا خلال الموجة الرابعة

هذه نسبة إصابة الأطفال بكورونا خلال الموجة الرابعة

ستورا: التوصل إلى الإجماع بين الجزائر وباريس بشأن الذاكرة صعب

ستورا: التوصل إلى الإجماع بين الجزائر وباريس بشأن الذاكرة صعب

عملية سكيكدة: وزارة الدفاع تكشف عن هوية الإرهابيين القتلى

عملية سكيكدة: وزارة الدفاع تكشف عن هوية الإرهابيين القتلى

تخفيف الضرائب على الخبازين للحفاظ على الأسعار

تخفيف الضرائب على الخبازين للحفاظ على الأسعار

رخصة استثنائية لمواصلة إدماج عقود ما قبل التشغيل

رخصة استثنائية لمواصلة إدماج عقود ما قبل التشغيل

أساتذة يصابون بعاهات مستديمة على أيدي تلاميذهم!

أساتذة يصابون بعاهات مستديمة على أيدي تلاميذهم!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد