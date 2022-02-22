الرئيس تبون يشرع في زيارة عمل إلى الكويت
يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، في زيارة عمل إلى الكويت تدوم يومين، حسبما أفاده بيان للرئاسة.
وأوضح البيان أن الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين.
يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، في زيارة عمل إلى الكويت تدوم يومين، حسبما أفاده بيان للرئاسة.
وأوضح البيان أن الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين.
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.