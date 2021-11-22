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الرئيس تبون يشرف على احتفائية مباشرة أعضاء المحكمة الدستورية لمهامهم

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يشرف على احتفائية مباشرة أعضاء المحكمة الدستورية لمهامهم

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، على احتفائية، بمناسبة مباشرة أعضاء المحكمة الدستورية لمهامهم بقصر الشعب.

وحضر الاحتفاء بمباشرة أعضاء المحكمة الدستورية لمهامهم، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رئيس المجلس الدستوري سابقا، كمال فنيش، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة، ووزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية والمسؤولين السامين.

وبالمناسبة، حيا رئيس الجمهورية كلا من رئيس وأعضاء المجلس الدستوري سابقا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، كما تم أخذ صورة تذكارية للرئيس تبون مع رئيس وأعضاء الهيئة الدستورية الجديدة.

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