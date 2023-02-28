الرئيس تبون يشرف على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء بقصر الأمم بنادي الصنوبر على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد وصل الرئيس تبون إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر للإشراف على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة تحت شعار: “الفلاحة.. من أجل أمن غذائي مستدام”.

وكان في استقبال الرئيس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ووزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني وكبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.

كما كان في استقبال رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، والفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف بالإضافة إلى مستشاري الرئيس.