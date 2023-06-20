الرئيس تبون يشرف على افتتاح الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي (فيديو)

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بقصر المعارض بالصنوبر البحري على افتتاح الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي.

وحسب بيان للرئاسة فقد وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى قصر المعارض الصنوبر البحري للاشراف على فعاليات إفتتاح الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي تحت شعار: “الجزائر.. نظرة جديدة وآفاق جديدة”.

وكان في استقبال الرئيس عند مدخل قصر المعارض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ورئيس أركان الجيش الوطني الفريق أول السعيد شنقريحة إلى جانب وزير التجارة الطيب زيتوني.

وسيشارك نحو 640 عارضا وطنيا وأجنبيا، من 30 دولة، في الطبعة التي تمتد من الثلاثاء 30 جوان وإلى غاية 25 من نفس الشهر.

وستكون ايطاليا ضيف شرف الطبعة الجديدة لهذا الحدث الاقتصادي الهام المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.