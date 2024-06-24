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الجزائر

الرئيس تبون يشرف على افتتاح معرض الجزائر الدولي (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يشرف على افتتاح معرض الجزائر الدولي (فيديو)
ح.م
رئيس الجمهورية

حلّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين بقصر المعارض في الصنوبر البحري بالعاصمة، للإشراف على افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي.

وتشهد هذه الطبعة، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 29 جوان الجاري، مشاركة نحو 700 عارض من داخل البلاد وخارجها.

وستكون تركيا ضيف شرف الطبعة الحالية، حيث يشارك نائب الرئيس التركي جودت يلماز في مراسم افتتاح الحدث الاقتصادي.

ويجري نائب الرئيس التركي جودت يلماز، زيارة رسمية إلى الجزائر. للمشاركة في افتتاح معرض الجزائر الدولي، الذي تشارك فيه بلاده كضيف شرف.

وكان الوزير الأول نذير العرباوي في استقبال يلماز بمطار هواري بومدين الدولي. حيث عقد الجانبان  لقاءً في القاعة الشرفية للمطار، بحضور مسؤولين من البلدين.

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