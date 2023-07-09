الرئيس تبون يشرف على تخرج الدفعات بأكاديمية شرشال

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، بالأكاديمية العسكرية بشرشال “الراحل هواري بومدين”، على مراسم حفل تخرج الدفعات لسنة 2022-2023.

واستهلت مراسم تخرج الدفعات من مختلف المؤسسات التكوينية للجيش الشعبي الوطني برسم سنة 2022-2023 , باستقبال رئيس الجمهورية من طرف الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وبعد ذلك، استعرض رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تشكيلات عسكرية بساحة العلم للأكاديمية أدت له التحية الشرفية قبل عزف للنشيد الوطني.

ووافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على طلب تسمية الدفعة المتخرجة باسم المجاهد المرحوم العقيد محمد صالح يحياوي.