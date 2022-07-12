الرئيس تبون يشرف على تخرج دفعات بأكاديمية شرشال

أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل “هواري بومدين”، على الحفل السنوي لتخرج الدفعات.

وقد أعطى الرئيس تبون الموافقة على تسمية الدفعات المتخرجة بإسم المجاهد المرحوم عبد الحفيظ بوصوف, المدعو “سي مبروك” الذي وافته المنية سنة 1980 عن عمر ناهز ال54 سنة بعد مسار ثوري و نضالي حافل بالتضحيات في سبيل الوطن.

واستهل الحفل التقليدي الذي يأتي تتويجا لتخرج الدفعات من مختلف المؤسسات التكوينية للجيش الشعبي الوطني برسم السنة الدراسية 2021-2022, باستقبال رئيس الجمهورية من طرف الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, مرفوقا بقائد الناحية العسكرية الأولى, اللواء علي سيدان وقائد الأكاديمية اللواء سالمي باشا.

وقد تميزت انطلاقة الحفل بتحليق سرب من الطائرات زينت سماء الأكاديمية بالألوان الوطنية قبل أن يلقى الفريق أول السعيد شنقريحة كلمة بهذه المناسبة التي حضرها رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, و رئيس المجلس الشعبي الوطني, براهيم بوغالي , و الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, و رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج , و أعضاء من الحكومة و مستشاري رئيس الجمهورية, إلى جانب أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالجزائر و عائلات المتخرجين و الأسرة الثورية

ووصل رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين” للإشراف على الحفل السنوي لتخرج الدفعات.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, مرفوقا بقائد الناحية العسكرية الأولى, اللواء علي سيدان وقائد الأكاديمية اللواء سالمي باشا. كما كان في استقباله أيضا قائد الحرس الجمهوري الفريق أول بن علي بن علي وكذا قادة القوات للجيش الوطني الشعبي.

وبعد أن استعرض تشكيلة عسكرية أدت له التحية الشرفية عند مدخل الاكاديمية وعزف النشيد الوطني, وضع رئيس الجمهورية إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لإسم الرئيس الراحل هواري بومدين و قرأ فاتحة الكتاب ترحما على روحه الطاهرة.