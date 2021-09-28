الرئيس تبون يشرف على تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بقصر المؤتمرات على افتتاح أشغال الجمعية العامة المخصصة لتنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي والبيئي.

وحسب ما نقله موقع التلفزيون العمومي فقد وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح الثلاثاء، إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر، حيث سيشرف على افتتاح أشغال الجمعية العامة المخصصة لتنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهياكله.

وجرت مراسم تنصيب أعضاء المجلس بحضور رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي والوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن ورئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، وأعضاء من الحكومة ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، رضا تير، إلى جانب إطارات عليا في الدولة وممثلين عن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني.

ويتكون المجلس، الذي يعين رئيسه من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب نفس الصيغة، من 200 عضوا منهم 75 عضوا بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و60 عضوا بعنوان المجتمع المدني و20 عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة إلى جانب 45 عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة.