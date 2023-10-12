الرئيس تبون يشرف على تنصيب 9 مستشارين في الرئاسة
أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، على تنصيب 9 مستشارين لدى رئيس الجمهورية، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.
ويتعلق الأمر حسب ما ذكره البيان بالمستشارين الآتية أسماؤهم:
- بوعلام بوعلام، مكلّفا بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات.
- بومدين بن عتو مكلّفا بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع.
- محمد شفيق مصباح، مكلّفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.
- محمد بوخاري، مكلّفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية.
- أمين معزوزي مكلّفا بالطاقة والمناجم والبيئة.
- كمال رزيق، مكلّفا بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير.
- محمد الصغير سعداوي، مكلفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشؤون الدينية والزوايا.
- حميد لوناوسي، مكلّفا بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان.
- كمال سيدي سعيد، مكلّفا بالمديرية العامة للاتصال.