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الرئيس تبون يشرف على تنصيب 9 مستشارين في الرئاسة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يشرف على تنصيب 9 مستشارين في الرئاسة
أرشيف
رئيس الجمهورية

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، على تنصيب 9 مستشارين لدى رئيس الجمهورية، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكره البيان بالمستشارين الآتية أسماؤهم:

  • بوعلام بوعلام، مكلّفا بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات.
  • بومدين بن عتو مكلّفا بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع.
  • محمد شفيق مصباح، مكلّفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.
  • محمد بوخاري، مكلّفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية.
  • أمين معزوزي مكلّفا بالطاقة والمناجم والبيئة.
  • كمال رزيق، مكلّفا بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير.
  • محمد الصغير سعداوي، مكلفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشؤون الدينية والزوايا.
  • حميد لوناوسي، مكلّفا بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان.
  • كمال سيدي سعيد، مكلّفا بالمديرية العامة للاتصال.
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