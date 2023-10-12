الرئيس تبون يشرف على تنصيب 9 مستشارين في الرئاسة

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، على تنصيب 9 مستشارين لدى رئيس الجمهورية، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكره البيان بالمستشارين الآتية أسماؤهم: