الرئيس تبون يشرف على تنفيذ التمرين التكتيكي “فجر 2023” بالجلفة

حلّ رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون يوم الأحد، بميدان الرمي والمناورات في ولاية الجلفة، للإشراف على تنفيذ التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية “فجر 2023”.

ونفذت وحدات الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية بالجلفة هذا التمرين التكتيكي، مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة، وذلك في إطار اختتام برنامج تحضير القوات لسنة 2022-2023.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى ميدان الرمي والمناورات بولاية الجلفة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة. حيث أدت له تشكيلة عسكرية من مختلف القوات التحية الشرفية.