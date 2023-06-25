-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يشرف على تنفيذ التمرين التكتيكي “فجر 2023” بالجلفة

الشروق أونلاين
  • 4379
  • 0
الرئيس تبون يشرف على تنفيذ التمرين التكتيكي “فجر 2023” بالجلفة

حلّ رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون يوم الأحد، بميدان الرمي والمناورات في ولاية الجلفة، للإشراف على تنفيذ التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية “فجر 2023”.

ونفذت وحدات الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية بالجلفة هذا التمرين التكتيكي، مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة، وذلك في إطار اختتام برنامج تحضير القوات لسنة 2022-2023.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى ميدان الرمي والمناورات بولاية الجلفة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة. حيث أدت له تشكيلة عسكرية من مختلف القوات التحية الشرفية.

مقالات ذات صلة
فتح باب الطعون في “التوجيه المدرسي” بدءا من 9 جويلية

فتح باب الطعون في “التوجيه المدرسي” بدءا من 9 جويلية

… تراجع الأسعار خلال 48 ساعة

… تراجع الأسعار خلال 48 ساعة

وزير خارجية الإمارات يهنئ الجزائر على انتخابها عضوا بمجلس الأمن

وزير خارجية الإمارات يهنئ الجزائر على انتخابها عضوا بمجلس الأمن

افتتاح خطين بحريين جديدين إلى إسبانيا

افتتاح خطين بحريين جديدين إلى إسبانيا

تجار يلهبون أسعار “خضروات العيد”

تجار يلهبون أسعار “خضروات العيد”

تداول منشورات لأعضاء بحركة “رشاد” يجرُ مضيف طيران إلى العدالة !

تداول منشورات لأعضاء بحركة “رشاد” يجرُ مضيف طيران إلى العدالة !

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد