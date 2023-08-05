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الرئيس تبون يشرف على حفل تكريمي بمناسبة اليوم الوطني للجيش
الجزائر

الرئيس تبون يشرف على حفل تكريمي بمناسبة اليوم الوطني للجيش

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يشرف على حفل تكريمي بمناسبة اليوم الوطني للجيش
أرشيف
رئيس الجمهورية

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، في النادي الوطني للجيش ببني مسوس، على حفل تكريمي بمناسبة إحياء اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي.

وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى النادي الوطني للجيش، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة.

وقد استمع رئيس الجمهورية في مستهلّ الحفل، إلى النشيد الوطني. ليستعرض بعدها تشكيلات عسكرية أدت له التحية الشرفية، قبل أن يصافح كبار ضباط الجيش الوطني الشعبي.

وتم ترسيم الرابع من أوت، يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي، العام الماضي من قبل الرئيس تبون، تخليداً لتاريخ تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي في 4 أوت 1962.

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