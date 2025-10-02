الرئيس تبون يشرف على لقاء مع المتعاملين الإقتصاديين

-- -- -- / -- -- --
الجزائر

الشروق أونلاين
أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين، من أجل تعزيز نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية 2025.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد رئيس الجمهورية أن اللقاء يأتي بعد 03 سنوات من العمل مع المتعاملين الاقتصاديين لترويج المنتوج الوطني.

واعتبر الرئيس أن المعرض كان فرصة للمتعاملين الاقتصاديين لاكتشاف الجزائر من طرف إفريقيا ودولا من خارج القارة.

واحتضنت الجزائر خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 سبتمبر معرض التجارة البينية الأفريقية 2025 (iatf 2025)، الذي أقيم في مركز المعارض بالجزائر العاصمة.

