الرئيس تبون يشرف على مراسم تقديم أوراق اعتماد ستة سفراء

رئاسة الجمهورية (شبكات)
الرئيس تبون يستلم أوراق اعتماد سفيرة مملكة السويد بالجزائر السيدة أنا بلوك مازويير، 28 أكتوبر 2025.

أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر، على مراسم تقديم أوراق اعتماد ستة سفراء.

ووفقا لما أفادت به الرئاسة في بيان، استلم الرئيس تبون أوراق اعتماد كل من:

  • سعادة سفير جمهورية بنغلادش الشعبية السيد نجم الهدى محمد.
  • سعادة سفير جمهورية النمسا السيد والفغونغ سبادينغر.
  • سعادة سفيرة مملكة السويد السيدة أنا بلوك مازويير.
  • سعادة سفير أوكرانيا السيد أولكسندر فورونين.
  • سعادة سفير جمهورية رواندا السيد فينست كاريغا.
  • سعادة سفير جمهورية مصر العربية السيد عبد اللطيف اللايح.
