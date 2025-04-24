الرئيس تبون يشرف على وضع محطة ضخّ المياه “القطراني 2” ومحطة تصفية المياه المستعملة في بشار حيّز الخدمة (فيديو)

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، خلال زيارة العمل والتفقّد التي يقوم بها إلى ولاية بشار، على وضع محطة ضخّ المياه “القطراني 2″، ومحطة تصفية المياه المستعملة بمدينة بشار حيّز الخدمة.

وتعد محطة تصفية المياه المستعملة ببشار من أكبر المحطات في المنطقة، حيث تتربع على مساحة 14 هكتارًا. وتبلغ طاقتها الاستيعابية 386 ألف مكافئ نسمة.

وينتظر أن تقوم المحطة بمعالجة 55 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، وهي مزوّدة بنظام المعالجة الثلاثية بتكنولوجيا حديثة، ووفق معايير دولية.

كما تحتوي المحطة على مخبر متخصّص في التحاليل الفيزيائية، ويتم توجيه المياه المصفاة منها إلى المنطقة الصناعية “توميات” التي تقع على بعد 30 كيلومترًا.

أما مشروع تحويل المياه الجوفية من حقل القطراني، فسيزوّد مدن بشار، العبادلة، والقنادسة بالمياه الصالحة للشرب. ويشمل إنجاز 26 بئرًا بعمق 550 مترًا لكل بئر، بالإضافة إلى: