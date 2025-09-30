الرئيس تبون يشكر أمير قطر على جهوده لصالح القضية الفلسطينية

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، فقد شكر الرئيس تبون الأمير تميم “على كل ما يبذله هو ودولة قطر، من مجهودات لصالح القضية الفلسطينية”.

وأشار الرئيس تبون في حديثه إلى استمرار الجهود القطرية “رغم العدوان الأخير الذي تعرّضت له”. معربا عن تشجيعه لأمير البلاد “على “مواصلة هذه الجهود، حتى يُرفع الغبن عن الشعب الفلسطيني الشقيق”.

الرئيس تبون تطرق بهذه المناسبة أيضا، إلى العلاقات الثنائية القوية بين الجزائر وقطر، واتفق مع محدّثه على “لقاء قريب يجمعهما”، يضيف البيان.