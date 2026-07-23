الرئيس تبون يشيد بأبطال الحماية المدنية.. وهذا ردهم على مضمون رسالته لهم

تضحيات كبيرة في مواجهة حرائق الغابات

أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأبطال الحماية المدنية، الذين يبذلون جهودا استثنائية وتضحيات كبيرة في مواجهة حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات.

ونشر حساب رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، رسالة الرئيس إلى نساء ورجال الحماية المدنية، والتي قال فيها: “إدراكا مني للجهود الفائقة والجبارة، التي تبذلونها بمعية أفراد الجيش الوطني الشعبي والمواطنين المخلصين والمؤسسات المعنية الأخرى، فإنني أشيد عاليا، بما تقدمونه من عمل بطولي من أجل إخماد النيران المستعرة، للحفاظ على الأرواح والثروة الغابية وحماية الممتلكات في مختلف جهات الوطن”.

وأضاف: “أتقدّم لكم بكل فخر واعتزاز، باسمي الخاص وباسم الشعب، ومؤسسات الجمهورية، بأسمى عبارات العرفان وألتزم بألّا تذهب جهودكم المضنية سدى، بعد الانتصار نهائيا على الحرائق إن شاء الله.. وإلى أن نلتقي، لكم مني كل التقدير والتشجيع مرة أخرى”.

واختتم رئيس الجمهورية رسالته بعبارة: “المجد والخلود لشهدائنا الأبرار… تحيا الجزائر”.

من جهتهم، ثمّن أعوان الحماية المدنية بولاية عنابة مضمون رسالة الرئيس تبون، حيث أعربوا عن بالغ امتنانهم لما حملته من كلمات تقدير وتشجيع.

كما وجّهوا شكرهم للرئيس ولكافة أفراد الشعب الجزائري على مساندتهم ودعمهم خلال عمليات إخماد الحرائق، مؤكدين عزمهم على مواصلة أداء واجبهم والبقاء في الميدان دون كلل أو تقصير إلى غاية تجاوز مرحلة الخطر والسيطرة الكاملة على الحرائق.

يذكر أن فرق الحماية المدنية تمكنت حتى مساء الثلاثاء من إخماد 1612 حريقا من أصل 1675 حريقا سُجلت عبر مختلف ولايات الوطن خلال الخمسة عشر يوما الماضية، ولا تزال عمليات التدخل جارية مع تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية للسيطرة عليها وحماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابية.