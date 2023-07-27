الرئيس تبون يشيد بجهود مسجد باريس الكبير

أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بجهود مسجد باريس الكبير في فرنسا، في اتصال هاتفي جمعه بعميد المسجد.

وكشف بيان لمسجد باريس الكبير أنّ الرئيس تبون اتصل هاتفيا بعميد مسجد باريس للاطمئنان عن أوضاع أطفال الجالية الجزائرية الذين يقضون عطلتهم الصيفية في الجزائر.

وشكر الرئيس الجهود التي يبذلها القائمين على مسجد باريس الكبير، الذي أرسل 900 طفل إلى المخيمات الصيفية لقضاء العطلة الصيفية في الجزائر.

كما رحب رئيس الجمهورية بنجاح هذا العمل الذي بادر به الرئيس تبون، حيث أتاحت لكثير من أبناء الجالية الوطنية في فرنسا لاكتشاف بلادهم وثرواتهم التاريخية والتراثية.

كما أعرب عن دعمه لمسجد باريس الكبير وأمله في أن تتكرر مثل هكذا مبادرات في المستقبل لربط الجسور بين أبناء الجالية وبلدهم الأم، يضيف البيان.