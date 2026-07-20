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الجزائر

الرئيس تبون يشيد بـ”تجاوب” السلطات الإسبانية مع مساعي الجزائر لاسترجاع الأموال المنهوبة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يشيد بـ”تجاوب” السلطات الإسبانية مع مساعي الجزائر لاسترجاع الأموال المنهوبة
ح.م
جانب من التصريح الصحفي المشترك

أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، بتجاوب السلطات الإسبانية مع مسعى الجزائر لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج. مؤكدا تحقيق “نتائج مرضية” في هذا الملف.

وفي تصريح صحفي مشترك مع رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز الذي أجرى زيارة رسمية إلى الجزائر، قال الرئيس تبون:”لقد تناولنا مختلف أوجه التعاون في مجالات متنوعة”.

قبل أن يعرب عن أمله في “تعزيز التعاون بين البلدين، في القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد، واسترجاع العائدات الإجرامية. من خلال تسريع طلبات المساعدة القضائية المتبادلة”.

مضيفا يقول:”وإذ نعتبر هذا الملف من أولوياتنا، فإننا نتوقع منكم السيد رئيس الحكومة، التجاوب مع طلباتنا، ومواصلة التعاون القائم في معالجة الملفات القضائية”.

كما وجّه الرئيس تبون شكره إلى السلطات الإسبانية “نظير تجاوبها مع مسعانا لاسترجاع الأموال المنهوبة”. مشيرا إلى “تحقيق نتائج مرضية بهذا الخصوص”.

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