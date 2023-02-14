الرئيس تبون يصادق على بروتوكول التسهيلات الخاصة بإنجاز الطريق البرّي تندوف-الزويرات
وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا، يتضمّن التصديق على البروتوكول التنفيذي الموقّع بين الجزائر وموريتانيا، حول التسهيلات والإعفاءات الخاصة بإنجاز الطريق البرّي بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية.
ويهدف البروتوكول الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 8)، إلى تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجزائر وموريتانيا في ديسمبر 2021 لإنجاز الطريق البرّي.
وينصّ البروتوكول على مجموعة من التسهيلات والإعفاءات التي يلتزم الطرفان بتوفيرها لكافة عمليات إنجاز هذا المشروع، الذي يمتدّ على مسافة 773 كيلومتر.
وتلتزم كلّ من الجزائر وموريتانيا، بموجب هذا البروتوكول، بخلق الشروط التنظيمية والجبائية والإدارية والأمنية الملائمة لإنجاز الطريق.
ومن بين التزامات الطرفين إزاء المشروع:
- ضمان التسهيلات اللازمة لنقل وجمركة وعبور مواد البناء. بما في ذلك العيّنات الجيوتقنية، والتجهيزات والعتاد والمواد الاستهلاكية التي ُتستخدم في إطار إنجاز الطريق.
- منح كافة الإعفاءات من الحقوق والرسوم لعمليات اقتناء أو استيراد أو تصدير السلع والخدمات التي تدخل في إطار إنجاز الطريق.
- التنسيق في مجال التكوين والتشغيل في ورشات إنجاز الطريق.
- التزام الجانب الموريتاني بضمان الأمن للورشات والأشخاص والممتلكات المسخرة لإنجاز الطريق.