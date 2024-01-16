الرئيس تبون يصادق على مذكرات تفاهم بين الجزائر وتركيا

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مراسيم رئاسية تتضمن المصادقة على مذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون بين الجزائر وتركيا.

وتتعلّق المراسيم الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 2)، والمؤرخة في 31 ديسمبر 2023، باتفاقات تمّ إبرامها بين البلدين في 16 ماي 2022، وهي:

بروتوكول تعاون في مجالات الإعلام والاتصال: يتضمن تبادل دورات التدريب والتربص للصحفيين الشباب وطواقم وسائل الإعلام.

مذكرة تفاهم في مجال المناجم: تتضمن المساهمة في إعداد جرد للموارد الطبيعية للجزائر. وإعداد تقارير عن الموارد والاحتياطات، وفقا للمعايير الدولية.

مذكرة تفاهم في مجال التربية والتعليم: تتضمن تبادل التجارب في مجال التكنولوجيات الجديدة المطبقة في التربية. والتعاون في مجال إنتاج الوسائل البيداغوجية، وتشجيع تطوير المشاريع التربوية المبتكرة للمعّلمين والمسؤولين التربويين.

مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني: تتضمن إبرام اتفاقيات توأمة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتكوين المهني في البلدين.

مذكرة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات: تتضمن اتخاذ مواقف موحّدة بشأن المسائل المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات في إطار المنظمات الدولية.

وقام الرئيس الجزائري منتصف ماي 2022، بزيارة دولة إلى تركيا دامت 3 أيام، ترأس خلالها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون المشترك بين البلدين.