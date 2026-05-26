الجزائر

الرئيس تبون يصادق على مذكرة التفاهم في مجال النفط والغاز مع أذربيجان

لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الأذربيجاني

صادق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ماي 2026، على مذكرة التفاهم المبرمة مع أذربيجان، حول التعاون في مجال النفط والغاز.

ويهدف الاتفاق المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2022، إلى “تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي على أساس مبدأ المساواة والمصالح المتبادلة”.

كما جاء إبرام مذكرة التفاهم “اعتبارا لمصلحة الطرفين في تطوير وتشجيع التنمية الاقتصادية والصناعية. وتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، باعتباره قطاعا استراتيجيا بالنسبة لاقتصاد كلا البلدين”.

وتبعا لذلك، تشمل مجالات التعاون التي تنصّ عليها مذكرة التفاهم المبرمة بين الجزائر وأذربيجان:

  • السياسات والأطر القانونية والتنظيمية لنشاطات النفط والغاز،
  • استكشاف وإنتاج المحروقات في البر والبحر،
  • تطوير مشاريع النفط والغاز،
  • تطوير الصناعات البتروكيماوية،
  • تسويق ونقل وتوزيع المنتجات الطاقوية، بما فيها النافتا والغاز الطبيعي المسال،
  • التزويد طويل الأجل بالنفط الخفيف الأذربيجاني و أنواع أخرى من النفط الخام، بواسطة سوكار إلى سوناطراك رافينيريا إيتاليانا،
  • بحث تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة الخضراء (مثل الهيدروجين) والغاز،
  • دراسة إمكانية نقل الهيدروجين،
  • دراسة وإنشاء المنشآت الطاقوية،
  • البحث والتطوير،
  • تنظيم وإنشاء هيئات ضبط وتسيير قطاع النفط،
  • وتنمية الموارد البشرية والتدريب.

وتبرم مذكرة التفاهم هذه لمدة 5 سنوات، وتظل سارية المفعول تلقائيا بعد ذلك لفترة السنوات الخمس الموالية، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر، عن رغبته في إنهائها.

