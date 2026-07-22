الرئيس تبون يصدر عفوا عن المحبوسين الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا

إلى جانب المتحصلين على شهادات جامعية وشهادات التكوين المهني والحرفي

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، على مرسوم رئاسي يقضي بالعفو عن المحبوسين الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

كما يشمل العفو، وفق ما ذكره بيان للرئاسة، المحبوسين المتحصلين على شهادات جامعية، وشهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني والحرفي المختلفة، خلال السنة الدراسية 2025-2026.

ويستفيد بموجب هذا العفو الرئاسي، ما يقارب 5 آلاف محبوس، من مختلف الفئات والأنماط المذكورة، يضيف ذات البيان.

ويستثنى من العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المتعلقة بالتخريب والإرهاب، وجرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والتواطؤ على الهروب.

إلى جانب جنح وجنايات أخرى عديدة، على غرار جنح و جنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود، والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال. والإهانة والاعتداء على الموظفين وعلى مؤسسات الدولة.

كما يستثني العفو الرئاسي المحبوسين المتورطين في جرائم عصابات الأحياء، والمخدرات، والتهريب، والمضاربة غير المشروعة، والاعتداء على الأصول والقصّر.