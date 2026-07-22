-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يصدر عفوا عن المحبوسين الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا
الجزائر
إلى جانب المتحصلين على شهادات جامعية وشهادات التكوين المهني والحرفي

الرئيس تبون يصدر عفوا عن المحبوسين الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا

الشروق أونلاين
  • 664
  • 0
الرئيس تبون يصدر عفوا عن المحبوسين الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا
ح.م
رئيس الجمهورية

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، على مرسوم رئاسي يقضي بالعفو عن المحبوسين الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

كما يشمل العفو، وفق ما ذكره بيان للرئاسة، المحبوسين المتحصلين على شهادات جامعية، وشهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني والحرفي المختلفة، خلال السنة الدراسية 2025-2026.

ويستفيد بموجب هذا العفو الرئاسي، ما يقارب 5 آلاف محبوس، من مختلف الفئات والأنماط المذكورة، يضيف ذات البيان.

ويستثنى من العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المتعلقة بالتخريب والإرهاب، وجرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والتواطؤ على الهروب.

إلى جانب جنح وجنايات أخرى عديدة، على غرار جنح و جنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود، والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال. والإهانة والاعتداء على الموظفين وعلى مؤسسات الدولة.

كما يستثني العفو الرئاسي المحبوسين المتورطين في جرائم عصابات الأحياء، والمخدرات، والتهريب، والمضاربة غير المشروعة، والاعتداء على الأصول والقصّر.

مقالات ذات صلة
35 ألف مقعد بالمدارس العليا للأساتذة للناجحين في بكالوريا 2026

35 ألف مقعد بالمدارس العليا للأساتذة للناجحين في بكالوريا 2026

الجزائر وإيطاليا توحدان الجهود ضد الجريمة المنظمة

الجزائر وإيطاليا توحدان الجهود ضد الجريمة المنظمة

4 رحلات أسبوعيا بين الجزائر وكوريا الجنوبية قريبا

4 رحلات أسبوعيا بين الجزائر وكوريا الجنوبية قريبا

مشروع جديد لضبط مهمات “السيناتورات” خارج الوطن!

مشروع جديد لضبط مهمات “السيناتورات” خارج الوطن!

عقوبات وغرامات في انتظار المخالفين.. “كناس” يذكر بالتصريح الإجباري للعمال

عقوبات وغرامات في انتظار المخالفين.. “كناس” يذكر بالتصريح الإجباري للعمال

بعد فاجعة دار الأيتام بالمحمدية.. رسائل التعزية تتوالى من قادة العالم

بعد فاجعة دار الأيتام بالمحمدية.. رسائل التعزية تتوالى من قادة العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد