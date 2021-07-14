الرئيس تبون يصدر عفوا عن 30 محبوسا محكوم عليهم في قضايا التجمهر

أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عفوا عن 30 محبوسا محكوم عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام.

وكشفت رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس تبون اصدر عفوا لصالح محكوم عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام، حيث شمل العفو 30 محبوسا محكوم عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام.

وأوضح ذات المصدر أن الرئيس تبون أقرر تدابير رأفة تكميلية لفائدة 71 شابا لارتكابهم نفس الأفعال.

بيان وزارة العدل

عطفا على البيان الصادر عن وزارة العدل أمس الثلاثاء، اتخذ السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء 04 من ذي الحجة 1442 هــ الموافق لـ 14 جويلية 2021، إجراءات عفو لفائدة ثلاثين (30) محبوسا، محكوما عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام وما ارتبط بهما من أفعال”.

كما قرر السيد رئيس الجمهورية من جهة أخرى “تدابير رأفة تكميلية لفائدة واحد وسبعين (71) آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال. سيتم الإفراج عنهم للالتحاق بذويهم وعائلاتهم، ابتداء من مساء اليوم”.

وزارة العدل تعلن عن إجراءات عفو رئاسية جديدة

وأعلنت وزارة العدل عن إجراءات عفو تكميلية لفائدة المحبوسين بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضحت الوزارة، الأربعاء، في بيان لها أن رئيس الجمهورية قرر تدابير رأفة تكميلية بمناسبة عيد الاستقلال والشباب تضاف إلى التدابير المعلن عنها في 4 جويلية الماضي.

وأشارت الوزارة في بيانها أنه سيتم الإعلان عن محتوى التدابير خلال الساعات المقبلة.

الرئيس تبون يعفو عن 60 محبوسا غشوا في البكالوريا

وكانت وزارة العدل قد أعلنت الثلاثاء عن عفو رئاسي أوصى به رئيس الجمهورية، عبد الجيد تبون، لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021.

وجاء في بيان “تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2021، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتدابير رأفة لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021”.

وأكد البيان “وفي هذا الإطار ستشرع الجهات القضائية المختصة في إتخاذ الإجراءات المناسبة قصد الإفراج عن حوالي ستين (60) شخصا للإلتحاق بذويهم و عائلاتهم قبل نهاية هذا الأسبوع”.