الرئيس تبون يصل إلى قصر الأمم لإلقاء خطاب أمام البرلمان بغرفتيه

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر حيث سيلقي خطابا للأمة أمام البرلمان بغرفتيه مجتمعتين.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية،بمدخل قصر الأمم رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي

وسيحمل خطاب رئيس الجمهورية أمام ممثلي الشعب تقييما لانجازات للسنة الجارية وللأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في البلاد مع تحديد آفاق السنة الموالية

الجزائريون على موعد مع خطاب الرئيس تبون

ويوجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خطابا للأمة، الإثنين، أمام غرفتي البرلمان، ويكتسي هذا الخطاب طابعا خاصا نظرا لاعتباره سابقة، لأنه سيشمل تقييما كاملا للأربع سنوات الماضية.

وقرر الرئيس عبد المجيد تبون التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين. بداية من نهاية السنة الجارية 2023، حيث سيمتثل رئيس الجمهورية لهذا النشاط الدستوري المسمى “خطاب للأمة”، وسيشكل فرصة للرئيس لمخاطبة ممثلي الشعب، من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية.

وسيمثل هذا الخطاب السنوي، بالنسبة إلى الرئيس، مناسبة أيضا لتقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا السياسة الخارجية للبلاد، دون إغفال تحديد آفاق السنة الموالية.