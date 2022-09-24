الرئيس تبون يصل إلى قصر الأمم للإشراف على لقاء الحكومة الولاة

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة للإشراف على اللقاء الدوري الحكومة مع الولاة.

الرئيس تبون استقبل لدى وصوله من طرف كبار المسؤولين في الدولة.

الحكومة تلتقي الولاة السبت والأحد

تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية لقاء الحكومة مع الولاة يومي 24 و25 سبتمبر الجاري بقصر الأمم نادي الصنوبر.

وينظم اللقاء، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وسيدور حول ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.