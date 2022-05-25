-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار غزيرة عبر 26 ولاية إلى غاية الخميس
الجزائر

الرئيس تبون يصل إلى مطار روما الدولي

الشروق أونلاين
  • 1102
  • 0
الرئيس تبون يصل إلى مطار روما الدولي

حل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ظهر الأربعاء، بمطار روما الدولي فيوميتشينو، ليوناردو دا فنشي وهذا في إطار زيارة الدولة التي يجريها إلى إيطاليا.

وغادر الرئيس تبون أرض الوطن ظهر الأربعاء، متجّها إلى إيطاليا. في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية صدر الثلاثاء: “بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا السيد سيرجيو ماتاريلا، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم غد، في زيارة دولة، إلى جمهورية إيطاليا تدوم ثلاثة أيام”.

وحسب المصدر ذاته: تكتسي الزيارة أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين.

مقالات ذات صلة
إنزال رقابي لمفتشية الرئاسة بأربعة قطاعات حيوية

إنزال رقابي لمفتشية الرئاسة بأربعة قطاعات حيوية

“هيئة عربية” لضمان تمدرس التلاميذ في الأزمات والطوارئ

“هيئة عربية” لضمان تمدرس التلاميذ في الأزمات والطوارئ

الرئيس تبون معزيا في وفاة شافية بوذراع.. كوكب أفل من سماء الفن الجزائري

الرئيس تبون معزيا في وفاة شافية بوذراع.. كوكب أفل من سماء الفن الجزائري

لعمامرة: الجزائر فخورة بانتمائها الافريقي

لعمامرة: الجزائر فخورة بانتمائها الافريقي

أخبار الجزائر ليوم الأحد 22 ماي 2022

أخبار الجزائر ليوم الأحد 22 ماي 2022

طوارئ في العائلات بسبب الامتحانات

طوارئ في العائلات بسبب الامتحانات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد