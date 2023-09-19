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الجزائر

الرئيس تبون يصل إلى مقر الأمم المتحدة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يصل إلى مقر الأمم المتحدة
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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى مقر الأمم المتحدة، بنيويورك، للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78. 

وسيلقي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلمة أمام رؤساء وقادة دول العالم في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانطلقت أشغال الجمعية العامة التي تضم قادة وممثلي جميع الدول الـ193 العضوة، يوم الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وتستمر إلى غاية 26 سبتمبر الجاري.

وتشمل هذه الأشغال إلى جانب جلسات المناقشة العامة عدّة اجتماعات رفيعة المستوى على غرار:

  • الحوار رفيع المستوى حول تمويل التنمية.
  • الاجتماع رفيع المستوى حول الوقاية من الجوائح.
  • مؤتمر قمة الطموح المناخي.
  • والاجتماع الرفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة.
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