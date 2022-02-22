الرئيس تبون يصل الكويت في زيارة رسمية تدوم يومين

حل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ظهر الثلاثاء، بدولة الكويت، في إطار زيارة رسمية تدوم يومين.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية بالمطار الأميري، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح و كبار المسؤولين في الدولة.

وخص رئيس الجمهورية و الوفد الوزاري المرافق له باستقبال رسمي في قاعة التشريفات الأميرية، حيث استمع رئيس الجمهورية و ولي العهد إلى النشيدين الوطنيين واستعرضا تشكيلة من الحرس الأميري.

وتهدف هذه الزيارة، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، إلى “توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة المتأصلة بين الشعبين الشقيقين”.