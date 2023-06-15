الرئيس تبون يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول بموسكو

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، بوضع إكليل من الزهور على نصب الجندي المجهول بموسكو.

وفي إطار اليوم الثالث من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى روسيا، وضع الرئيس تبون إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول بجانب الشعلة الخالدة وسط العاصمة موسكو.

وخلال وقفة الترحم أمام النصب التذكاري، أدى حرس الشرف التحية للرئيس تبون وتم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، ليقوم رئيس الجمهورية بعد ذلك بوضع اكليل من الزهور.

ويذكر أن رئيس الجمهورية كان قد شرع يوم الثلاثاء في زيارة دولة الى فيدرالية روسيا لمدة ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

ويشارك الرئيس تبون خلال هذه الزيارة، التي تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية