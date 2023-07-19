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الجزائر

الرئيس تبون يضع باقة من الزهور في نصب أبطال الشعب الصيني (صور)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يضع باقة من الزهور في نصب أبطال الشعب الصيني (صور)
ح.م
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باقة من الزهور على النصب التذكاري المخلد لأبطال الشعب الصيني بالعاصمة بكين، في ثالث أيام زيارة الدولة التي يجريها إلى البلاد.

ونصب أبطال الشعب هو معلم وطني تمّ تشييده لتكريم ضحايا النضال الثوري خلال القرنين الـ19 والـ20 لجمهورية الصين الشعبية.

وهو عبارة عن مبنى من 10 طوابق، بعلوّ يقارب 38 مترا، يغطي مساحة 3000 متر مربع، في الجزء الجنوبي من ميدان تيان آن بالعاصمة بكين.

ويجري الرئيس تبون زيارة دولة إلى الصين، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال الفترة من 17 إلى 21 جويلية 2023.

وسمحت هذه الزيارة بالتوقيع على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، شملت العديد من القطاعات على غرار الصناعة والتجارة والثقافة والسياحة.

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