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الرئيس تبون يطلق أشغال مشروع قصر المعارض الجديد في العاصمة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يطلق أشغال مشروع قصر المعارض الجديد في العاصمة
أرشيف
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز قصر المعارض الجديد بالجزائر العاصمة، الذي سيتربع على مساحة 70 هكتار.

وقد جرى ذلك على هامش افتتاح للطبعة الـ30 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض في الصنوبر البحري.

وسيضم قصر المعارض الجديد أروقة للعرض، ومواقف كبيرة للسيارات، وجناحا إداريا، وفندقين من أربع وثلاث نجوم، بالإضافة إلى مراكز ومكاتب للأعمال.

ويستمر معرض الإنتاج الجزائري في طبعته الـ30، إلى غاية 24 ديسمبر الجاري. وتشارك فيه نحو 600 مؤسسة جزائرية عمومية وخاصة، ومؤسسات ناشئة.

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