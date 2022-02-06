الرئيس تبون يعرض تقريرا حول مكافحة الإرهاب خلال القمة الإفريقية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن “المعركة ضد الإرهاب و التطرف العنيف لا يمكن كسبها إلا بمكافحة الجماعات المتطرفة و كذا الوقاية و جهود القضاء عل التطرف على وجه أخص”.

وأكد الرئيس تبون، الأحد، في في تقريره الذي عرضه وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة خلال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في اديس ابابا أن “الجزائر طالما رافعت من أجل مقاربة شاملة و متكاملة ضمن الاستراتيجيات الواجب اعتمادها بهدف وضع حد للإرهاب و الجريمة و مكافحتهما على المستوى الوطني و الدولي”.

و أضاف الرئيس تبون “لقد اقترحت بلادي خلال سنة 2021 مقاربة افريقية جديدة من شأنها تأطير وبعث الوقاية ومكافحة هذه الظاهرة وهذا من خلال رسالة وجهت الى الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي و رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية, فيليكس تشيسكيدي تشيلومبو”.

وأشار أن هذه المقاربة الإفريقية الجديدة التي اقترحتها الجزائر ترمي الى “اعطاء نفس جديد للجهود المشتركة للوقاية ومحاربة الارهاب و التطرف العنيف مع الأخذ في الحسبان حالة اللااستقرار التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء وكذا تفاقم التهديد الارهابي والتهديدات الاخرى المشابهة على العديد من المناطق في القارة”.

وتتضمن هذه المقاربة الجديدة, يضيف الرئيس, سلسلة من الاقتراحات التي تهدف الى تعزيز الجهود المشتركة للدول الإفريقية و هيئات الاتحاد الافريقي في مجال مكافحة الارهاب.

كما تهدف كذلك الى اعادة تفعيل المؤسسات و تعزيز الهيئات التابعة للاتحاد الافريقي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والعابرة للحدود من خلال ادراج المفاهيم الجديدة و الوسائل والموارد المعيارية و العملية بهدف تحسين العمل الافريقي, يختم الرئيس تبون.