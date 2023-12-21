الرئيس تبون يعزي أسرة فريق مولودية البيض

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه الخالصة لأسرة مولودية البيض، عقب الحادث الأليم، الذي تعرض له الفريق أثناء تنقله إلى تيزي وزو.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة له عبر حسابه على “فايسبوك”: “تلقيت بألم و أسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب و لاعبي مولودية البيّض”.

وأضاف: “أمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي و المواساة لأسر الضحايا، و تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين. كما أعزّي كل محبيّ الفريق، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كماقدم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد تعازيه لأسرة فريق مولودية البيض، وقال: “ببالغ الحزن و الأسى، و بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، بلغنا خبر وفاة المغفور لهم بإذن الله ، الحارس زكرياء بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح فريق مولودية البيض على اثر حادث المرور الأليم الذي تعرضت له حافلة الفريق ليلة الأمس على مستوى مدينة السوقر الفريق الذي كان متوجها إلى تيزي وزو لمقابلة الفريق المحلي’ .

وأضاف: “أمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرحمان حماد، بخالص التعازي و صادق المواساة إلى أسرة فريق مولودية البيض و لعائلات الضحايا راجيا من الله عز و جل أن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر و حسن السلوان، و أن يتغمدّهم برحمته الواسعة و يسكنهم فسيح جناته. مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين” .

وتعرض فريق مولودية البيض لحادث مرور، حيث انقلبت الحافلة التي تقله، ما أسفر عن وفاة حارس المرمى زكريا بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح، وسائق الحاقلة، بالإضافة إلى إصابة عدد من اللاعبين”.