الرئيس تبون يعزي أمير الكويت في وفاة الأديب عبد العزيز البابطين

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشاعر والأديب الكويتي، رمز الحركة الثقافية الكويتية والعربية، عبد العزيز بن سعود البابطين.

نص التعزية:

“صاحب السمو وأخي العزيز أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

علمت ببالغ الحزن و الأسى وبعميق التأثر نبأ وفاة المغفور له الشاعر والأديب الكويتي، رمز الحركة الثقافية الكويتية والعربية، السيد عبد العزيز بن سعود البابطين، بعد رحلة عطاء وطنية وعربية طويلة، ومسيرة ثقافية حافلة بالإنجازات، تاركاً إرثاً حضارياً وثقافياً وإنسانياً كبيراً و محبا للجزائر شعبا وتاريخا وثقافة، ستظل مختزنة في الذاكرة الجامعية للأدباء و المبدعين الجزائريين.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، أقدم لسموكم و لعائلة البابطين الكرام، خالص التعازي و المواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله و ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان، صبر المحتسبين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون.

وتقبلوا صاحب السمو وأخي العزيز بقبول أسمى مشاعر تقديري وبالغ احترامي.”