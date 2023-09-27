الرئيس تبون يعزي رئيس جمهورية العراق

إثر الحريق الذي نشب شمال البلاد وخلّف ضحايا..

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، برسالة تعزية إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إثر الحريق الذي نشب في شمال العراق وخلّف مئات ضحايا.

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون بعث رسالة تعزية إلى نظيره العراقي “عقب المصاب الجلل الذي حلّ بالشعب العراقي. والمتمثل في نشوب حرائق شمال العراق”.

وجاء في نص الرسالة:

فخامة الرئيس السيد عبداللطيف جمال رشيد

رئيس جمهورية العراق الشقيق. على إثر الحريق الذي نشب في شمال العراق والذي خلّف العديد من الضحايا، نتقدم إليكم وإلى ذوي الضحايا وإلى الشعب العراقي الشقيق، باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص التعازي وعميق المواساة، سائلين المولى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتقبلوا السيد الرئيس و أخي العزيز أسمى مشاعر التقدير و الاحترام.

مئات القتلى والجرحى في حريق قاعة حفلات بالعراق

في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، وقع حريق بقاعة حفلات في العراق، حيث لقي 100 شخص من المحتفلين مصرعهم، وأصيب 150 آخرين.

وذلك “نتيجة اشتعال النار في قاعة الحفلات التي كان يقام فيها الزفاف في مدينة الحمدانية في الموصل. وفقا لدائرة الصحة في محافظة نينوى”.

وقالت الدائرة لوكالة الأنباء العراقية، “إن الحصيلة الأولية لضحايا العرس وصلت إلى 100 شخص. فيما أعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح الأربعاء، أن عدد الضحايا والمصابين يتجاوز الـ 450 شخصًا”.