الرئيس تبون يعزي عائلات ضحايا الحرائق
تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، بتعازيه الخالصة لأسر ضحايا الحرائق في كل من الطارف وسطيف، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون أكد وقوف الدولة والتجند التام لمختلف المصالح بتسخير كافة الإمكانات البشرية والوسائل المادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين.
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على إثر الحرائق التي تشهدها بعض ولايات شرق الوطن، وخلّفت ضحايا في كل من الطارف وسطيف، يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى عائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ويؤكد وقوف الدولة والتجند التام لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين.
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) August 17, 2022