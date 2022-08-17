الرئيس تبون يعزي عائلات ضحايا الحرائق

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، بتعازيه الخالصة لأسر ضحايا الحرائق في كل من الطارف وسطيف، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون أكد وقوف الدولة والتجند التام لمختلف المصالح بتسخير كافة الإمكانات البشرية والوسائل المادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين.