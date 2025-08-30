الرئيس تبون يعزي عائلة البروفيسور الراحل رشيد بوغربال

بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى عائلة عضو مجلس الأمة سابقا البروفيسور رشيد بوغربال، والذي انتقل إلى رحمة الله يوم الأربعاء، 27 أوت، بمنزله بالعاصمة، عن عمر يناهز 83 سنة.

وكتب الرئيس تبون في رسالته: “بكل حزن وأسى على رحيل فقيد الجزائر الأخ والصديق البروفيسور بوغربال رشيد، أتقدم إليكم بأخلص التعازي وصادق المواساة، وإلى الأسرة الطبية والعلمية قاطبة بهذا المصاب الجلل تكون الجزائر قد فقدت أحد أبنائها الأخيار في الطب ممن وهبوا حياتهم لخدمة الصحة العمومية والمجال العلمي والارتقاء بهما، لاسيما في تخصصه العالي، أمراض القلب.”

ليشير الرئيس على أن الراحل عاش طوال مسيرته معطاءً حيث “تكوّن على يده أجيال من الأطباء الأكفاء، خاصة وهو رئيس مصلحة أمراض القلب بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة “معوش محند أمقران” سابقا. فلا يسعنا اليوم إلا أن نترحم عليه، داعين الله العلي القدير أن يجازيه عنّا خير الجزاء ويغفر له وأن يجعله في عليين مع الصِدِّقِين.”